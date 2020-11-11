Диалог, которого нет: Воскресенский пытается стать оппозицией в переговорах с властями

Юрий Воскресенский заявил о создании нового учреждения, которое должно стать «оператором национального диалога от оппозиции». По его словам, с ним на контакт вышли и представители Координационного совета, которые передали предложения по Конституции, КС эту информацию уже опроверг.

«Органы юстиции Республики Беларусь зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил» в качестве оператора национального диалога от оппозиции. В ближайшее время команда «Круглого стола демократических сил» представит регламент и его концепцию», - рассказал в эфире ОНТ Воскресенский.

По его словам, речь идет буквально о нескольких днях.

«Второй очень важный момент: руководители так называемого Координационного совета оппозиции вступили в контакт с нашей командой, с командой «Круглого стола демократических сил» и уже выслали десятки страниц с предложениями не только в Конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права», — цитирует недавно освобожденного из КГБ политолога Reform.by.

Координационный совет уже опроверг диалог с Воскресенским. «Координационный совет не ведет диалога с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства», - заявили в структуре.