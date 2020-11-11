ЕЭК работает над проведением саммита ЕАЭС в Минске в конце года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭА) продолжает работу над подготовкой Высшего Евразийского экономического совета в Минске, рассказала сегодня на брифинге помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

По словам Малкиной, мероприятие может пройти в очном формате. "Высший Евразийский экономический совет запланирован на конец этого года в Минске. Пока стороны обсуждают формат и точную дату проведения", - сказала Малкина.

Она отметила, что окончательное решение по порядку, форме и сроках проведения Высшего Евразийского экономического совета еще не принято, поэтому о формате форума говорить рано.

"Вместе с тем комиссия активно вместе с белорусской стороной (принимающей) ведет работу над основной концепцией его проведения", - добавила Малкина.

Евразий межправительственный совет по приглашению российской стороны планируется провести в очном формате 4 декабря в Москве.