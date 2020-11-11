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ЕЭК работает над проведением саммита ЕАЭС в Минске в конце года
11.11.2020 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭА) продолжает работу над подготовкой Высшего Евразийского экономического совета в Минске, рассказала сегодня на брифинге помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.
По словам Малкиной, мероприятие может пройти в очном формате. "Высший Евразийский экономический совет запланирован на конец этого года в Минске. Пока стороны обсуждают формат и точную дату проведения", - сказала Малкина.
Она отметила, что окончательное решение по порядку, форме и сроках проведения Высшего Евразийского экономического совета еще не принято, поэтому о формате форума говорить рано.
"Вместе с тем комиссия активно вместе с белорусской стороной (принимающей) ведет работу над основной концепцией его проведения", - добавила Малкина.
Евразий межправительственный совет по приглашению российской стороны планируется провести в очном формате 4 декабря в Москве.
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Окончательное решение по порядку, форме и сроках проведения Высшего Евразийского экономического совета еще не принято.
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