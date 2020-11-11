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Что происходит в Ереване: призывы к отставке премьера и задержания
11.11.2020 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Несколько десятков человек задержаны 11 ноября в столице Армении во время митинга, организованного оппозицией из-за подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, об этом сообщает
Более тысячи человек собрались у здания оперного театра на площади Свободы в центре Еревана, где 17 оппозиционных партий организовали митинг, требуя отставки премьера страны Никола Пашиняна. Народные волнения продолжаются в столице страны со вчерашнего дня, когда было объявлено о перемирии.
Митинг оппозиции и действия властей
К площади Свободы, где собрались недовольные условиями прекращения огня в Карабахе, были стянуты силы полиции, в том числе спецназа. Правоохранители пытаются оттеснить протестующих от здания театра, периодически происходят стычки между силовиками и митингующими.
По данным Sputnik Армения, на 14:30 в отделения полиции доставлено 129 человек. Ранее органы правопорядка призвали граждан воздержаться от участия в акции в условиях военного положения.
Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян заявила, что власти в связи с митингом оппозиции перекрыли все дороги, ведущие в Ереван.
"Хотя власти перекрыли все дороги, ведущие в Ереван из областей, к нам спешат наши граждане", – заявила Исаян на митинге.
Объявлено о создании Комитета национального спасения
Представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил в среду на митинге оппозиции в Ереване о формировании в Армении "комитета национального спасения".
"С этого момента мы формируем комитет национального спасения, с этого момента властей Армении больше нет… Целью является отстранение властей, сдавших Арцах (самоназвание Карабаха – Sputnik), и создание правительства национального согласия, которое положит конец расколу в стране", – отметил Сагателян.
Он добавил, что вину за начало боевых действий в Армении несет и премьер Никол Пашинян "из-за своей недальновидной политики". "Он испортил отношения с нашими союзниками, Россией, Ираном, изолировал страну", – утверждает Сагателян.
Задержания лидеров оппозиции
Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, передает
"Лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна увезли в Службу национальной безопасности. Об этом пресс-секретарь лидера ППА Ивета Тоноян сообщила журналистам перед началом митинга 17 оппозиционных политических сил", – пишет Sputnik.
Sputnik
На 14:30 11 ноября в отделения полиции доставлено 129 человек
Тоноян считает, что руководство Армении пошло "по пути политических репрессий". "Вместо того, чтобы преодолеть страх, комплекс неполноценности, власти в очередной раз идут на задержание Царукяна. Они так и не осознали, что не смогут задержать или арестовать 3 миллиона человек", – считает пресс-секретарь.
Боевые действия в Карабахе прекращены
Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе, их военные остаются на занимаемых рубежах, заявил сегодня начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
© Sputnik / Владимир Федоренко
"В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах", – сказал Рудской на брифинге в среду. Он напомнил, что "для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации".
"Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность – 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", – продолжил Рудской.
Перемирие
Азербайджан, Армения и Россия
Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.
Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже отправились в регион.
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Более тысячи человек собрались у здания оперного театра в центре Еревана, где 17 оппозиционных партий организовали митинг, требуя отставки премьера страны Никола...
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