Что происходит в Ереване: призывы к отставке премьера и задержания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Несколько десятков человек задержаны 11 ноября в столице Армении во время митинга, организованного оппозицией из-за подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, об этом сообщает Sputnik Армения .

Более тысячи человек собрались у здания оперного театра на площади Свободы в центре Еревана, где 17 оппозиционных партий организовали митинг, требуя отставки премьера страны Никола Пашиняна. Народные волнения продолжаются в столице страны со вчерашнего дня, когда было объявлено о перемирии.

Митинг оппозиции и действия властей

К площади Свободы, где собрались недовольные условиями прекращения огня в Карабахе, были стянуты силы полиции, в том числе спецназа. Правоохранители пытаются оттеснить протестующих от здания театра, периодически происходят стычки между силовиками и митингующими.

По данным Sputnik Армения, на 14:30 в отделения полиции доставлено 129 человек. Ранее органы правопорядка призвали граждан воздержаться от участия в акции в условиях военного положения.

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян заявила, что власти в связи с митингом оппозиции перекрыли все дороги, ведущие в Ереван.

"Хотя власти перекрыли все дороги, ведущие в Ереван из областей, к нам спешат наши граждане", – заявила Исаян на митинге.

Объявлено о создании Комитета национального спасения

Представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил в среду на митинге оппозиции в Ереване о формировании в Армении "комитета национального спасения".

"С этого момента мы формируем комитет национального спасения, с этого момента властей Армении больше нет… Целью является отстранение властей, сдавших Арцах (самоназвание Карабаха – Sputnik), и создание правительства национального согласия, которое положит конец расколу в стране", – отметил Сагателян.

Он добавил, что вину за начало боевых действий в Армении несет и премьер Никол Пашинян "из-за своей недальновидной политики". "Он испортил отношения с нашими союзниками, Россией, Ираном, изолировал страну", – утверждает Сагателян.

Задержания лидеров оппозиции

Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря политика Ивету Тоноян.

"Лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна увезли в Службу национальной безопасности. Об этом пресс-секретарь лидера ППА Ивета Тоноян сообщила журналистам перед началом митинга 17 оппозиционных политических сил", – пишет Sputnik.

Sputnik На 14:30 11 ноября в отделения полиции доставлено 129 человек

Тоноян считает, что руководство Армении пошло "по пути политических репрессий". "Вместо того, чтобы преодолеть страх, комплекс неполноценности, власти в очередной раз идут на задержание Царукяна. Они так и не осознали, что не смогут задержать или арестовать 3 миллиона человек", – считает пресс-секретарь.

Боевые действия в Карабахе прекращены

Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе, их военные остаются на занимаемых рубежах, заявил сегодня начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах", – сказал Рудской на брифинге в среду. Он напомнил, что "для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации".

"Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность – 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", – продолжил Рудской.

Перемирие

Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.

Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже отправились в регион.

Читайте также: