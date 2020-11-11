Баку потребует от Еревана компенсации за ущерб в Карабахе - Алиев

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Баку привлечет международных экспертов для оценки ущерба, причиненного перешедшим под контроль Азербайджана территориям, и будет требовать компенсации от Еревана через международный суд, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе. Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.

"Враг совершил военное преступление, и уже дано указание подсчитать нанесенный ущерб, обеспечить его учет. Уже мобилизованы группы, будут приглашены международные эксперты. С участием международных экспертов будет подсчитан материальный и моральный ущерб от всех разрушений и мы, и люди в индивидуальном порядке... в организованной форме подадим на врага в международные суды, они выплатят компенсацию, ответят и отвечают за свои грязные деяния", - заявил Алиев в среду на встрече с военнослужащими, его выступление передавало азербайджанское государственное телевидение.

Президент Азербайджана заявил, что его страна вышла победителем из этого конфликта. "Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель", - сказал Алиев.

ОДКБ приветствует установление мира

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствуют прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления", - сказал Зась.

"Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития. В ОДКБ неоднократно призывали конфликтующие стороны вернуться к режиму прекращения огня и урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно путем мирных переговоров", - подчеркнул он.

Российские миротворцы в Карабахе

Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российские миротворцы в Карабахе будут поддерживать прекращение огня и всех военных действий.

"Остановка произошла по согласию воюющих сторон, то есть Азербайджана и Армении. Миротворцы как раз призваны фиксировать и поддерживать состояние прекращения огня", - рассказал Песков.

Песков добавил, что миротворцы вооружены в соответствии с достигнутой договоренностью, они обладают определенной техникой, "поэтому из этого надо исходить".

Генсек ОДКБ, комментируя ввод мировторцев, назвал его "существенным сдерживающим фактором неприменения силы" в регионе.

"Считаем, что ввод российских миротворцев является существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами. Вновь напоминаем, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами", - отметил Зась.

Возвращение беженцев

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, согласно достигнутым договоренностям, беженцы вернутся в Нагорный Карабах под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Он также добавил, что производится обмен пленными и телами погибших.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев находится в контакте с Россией, а также властями других государств по вопросу возвращение беженцев.

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