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Генассамблея ООН по инициативе Беларуси приняла резолюцию о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения

11.11.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 ноября. В рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ее первый комитет, отвечающий за разоружение и международную безопасность, 10 ноября принял резолюцию о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Отмечается, что эта резолюция, инициированная Беларусью, принята "абсолютным большинством голосов".

"В резолюции, носящей превентивный характер, государства — члены ООН подтверждают необходимость принятия эффективных мер в целях предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения, в том числе с привлечением потенциала Конференции ООН по разоружению, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. — Соавторами белорусской резолюции выступили 35 государств, представляющих практически все регионы мира, что свидетельствует о всеобъемлющем и универсальном характере документа".

Кроме того, 10 ноября первый комитет Генассамблеи ООН консенсусом принял внесенную по инициативе Беларуси резолюцию "Доклад Конференции по разоружению", в которой "подведены итоги работы конференции за прошедший год и подчеркнута ее роль как единственного многостороннего форума по вопросам разоружения".


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 ноября. В рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ее первый комитет, отвечающий за разоружение и международную безопасность, 10 ноября принял резолюцию...
 
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