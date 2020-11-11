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Латушко опубликовал два сценария транзита власти в Беларуси
12.11.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Наиболее эффективным сценарием выхода из кризиса назван конституционный вариант транзита власти через общественный диалог.
Варианты
Он отметил, что предложения НАУ могут быть обсуждены и доработаны демократическими силами и обществом Беларуси.
Диалог
В документе подчеркивается, что «нелегитимность президентства Лукашенко признана как гражданами Беларуси, так и международным сообществом». Наиболее эффективным сценарием выхода из кризиса мог быть стать «конституционный вариант транзита власти через общественный диалог», заявляет НАУ.
Для начала такого диалога необходимо выполнение следующих условий: прекращение насилия в отношении мирных граждан, освобождение всех политзаключенных, возбуждение уголовных дел в отношении причастных к совершению преступлений и фальсификации выборов.
Оппозиция информирует, что «общественный диалог имеет силу, если в нем участвуют национальный лидер Светлана Тихановская, Координационный совет, НАУ и политические лидеры, подвергнутые репрессиям».
В результате должны быть достигнуты базовые договоренности, среди которых:
Оппозиция настаивает на содействии и гарантиях международных посредников на переговорах с белорусскими властями. По мнению НАУ, в результате диалога должны быть достигнуты договоренности о прекращении полномочий президента.
Общественно-правовой механизм
Запуск «общественно-правового механизма, который основывается на том, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ».
В сообщении сказано, что второй сценарий реализуется «через составление присяги народу Беларуси избранным президентом Светланой Тихановской», которая назначит премьер-министра с президентскими полномочиями. Он, в свою очередь, формирует антикризисное правительство.
Одновременно формируется новый состав Центризбиркома. И уже «через 40-70 дней» должен быть избран новый президент.
Что касается принятия новой Конституции, то предлагается его решить уже при новом президенте.
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Наиболее эффективным сценарием выхода из кризиса назван конституционный вариант транзита власти через общественный диалог.
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