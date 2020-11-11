Латушко опубликовал два сценария транзита власти в Беларуси

Наиболее эффективным сценарием выхода из кризиса назван конституционный вариант транзита власти через общественный диалог.

Варианты озвучил в телеграм-канале «Народного антикризисного управления» оппозиционный деятель и экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.

Он отметил, что предложения НАУ могут быть обсуждены и доработаны демократическими силами и обществом Беларуси.

Диалог

В документе подчеркивается, что «нелегитимность президентства Лукашенко признана как гражданами Беларуси, так и международным сообществом». Наиболее эффективным сценарием выхода из кризиса мог быть стать «конституционный вариант транзита власти через общественный диалог», заявляет НАУ.

Для начала такого диалога необходимо выполнение следующих условий: прекращение насилия в отношении мирных граждан, освобождение всех политзаключенных, возбуждение уголовных дел в отношении причастных к совершению преступлений и фальсификации выборов.

Оппозиция информирует, что «общественный диалог имеет силу, если в нем участвуют национальный лидер Светлана Тихановская, Координационный совет, НАУ и политические лидеры, подвергнутые репрессиям».

В результате должны быть достигнуты базовые договоренности, среди которых:

прекращение полномочий самопровозглашенным (самопровозглашенного) президентом(а) Беларуси и назначение Светланы Тихановской премьер-министром, наделённым полномочиями президента Беларуси.

отставка всех должностных лиц, причастных к преступлениям.

порядок и сроки избрания нового президента на свободных и демократических выборах при условии формирования нового состава ЦИК.

Оппозиция настаивает на содействии и гарантиях международных посредников на переговорах с белорусскими властями. По мнению НАУ, в результате диалога должны быть достигнуты договоренности о прекращении полномочий президента.

Общественно-правовой механизм

Запуск «общественно-правового механизма, который основывается на том, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ».

В сообщении сказано, что второй сценарий реализуется «через составление присяги народу Беларуси избранным президентом Светланой Тихановской», которая назначит премьер-министра с президентскими полномочиями. Он, в свою очередь, формирует антикризисное правительство.

Одновременно формируется новый состав Центризбиркома. И уже «через 40-70 дней» должен быть избран новый президент.

Что касается принятия новой Конституции, то предлагается его решить уже при новом президенте.