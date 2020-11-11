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Грызлов: Киев предложил план, который противоречит Минским соглашениям

12.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. План действий по урегулированию конфликта на востоке Украины, который украинская делегация предложила на заседании трехсторонней контактной группы (ТГК, противоречит Минским соглашениям, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

© Sputnik
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Очередное заседание ТГК состоялось в среду. Предполагалось, что к этой встрече украинская сторона подготовит проект плана действий по урегулированию ситуации в Донбассе – основываясь на Минских соглашениях. Однако, по оценке полпреда РФ, Киев представил совершенно другой проект.

"Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию минских соглашений", – заявил Грызлов.

Он отметил, что проект, который представила украинская сторона – не более чем имитация процесса переговоров, его единственная цель – созыв встречи на высшем уровне в нормандском формате.

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Полпред РФ особ отметил тот факт, что "украинская сторона категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий, отказавшись от обязательства утвердить согласованный вариант этого документа постановлением Верховной Рады Украины".

Он напомнил, что представители Донецка и Луганска ранее представили "дорожную карту", которая была предназначена для всеобъемлющего урегулирования конфликта в полном соответствии с минскими соглашениями. А вариант, который был предложен Киевом в нынешнюю встречу,можно рассматривать как шаг к полному отказу от минских соглашений. "Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах", – резюмировал Борис Грызлов.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский проект дорожной карты свидетельствует об отказе Киева от диалога с Донбассом и планах расширять военные действия в регионе, считает полпред РФ в...
 
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