Воскресений: представители КС передали 70 страниц предложений по законам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Представители Координационного совета передали 70 страниц предложений по изменению белорусского законодательства, рассказал в эфире ОНТ бывший координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.

В среду политолог сообщил Sputnik, что органами юстиции зарегистрировано информационно-аналитическое учреждение "Круглый стол демократических сил" – новая диалоговая площадка в Беларуси. Новая организация уже вступила в контакт с представителями Координационного совета оппозиции, сказал политолог в эфире телеканала ОНТ и продемонстрировал 70 страниц предложений, которые ему передали представители КС.

"Это предложения не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права", – заявил Воскресенский.

По словам политолога, представители Координационного совета сейчас не хотят афишировать свои фамилии, чтобы не подвергаться буллингу.

"Старт положен"

Юрий Воскресенский также рассказал, почему для разговора с представителями КС ему не подошли существующие диалоговые площадки.

"Существующие площадки активисты оппозиции воспринимают с предубеждением. Например, площадки на базе профсоюзов. Поэтому мы пошли по пути создания площадки, как это у членов и участников оппозиционного движения. Места лидеров в организации "Круглый стол демократических сил" открыты. Мы 10 раз подряд обращались к руководству Координационного совета и их многочисленных структур с предложением вернуться в Беларусь и занять эти места. Никто на них не претендует", – сказал он.

Воскресенский также отметил, что старт национальному диалогу положен, и пригласил все оппозиционные силы принять участие в строительстве новой политической реальности и "научиться брать на себя ответственность".

"Почти ни одна политическая партия не взяла на себя ответственность за то, что происходит на улице. Почти ни одна не подала заявку на легальное политическое мероприятие, которую бы, безусловно, удовлетворили. Поэтому действия Министерства юстиции по поводу перерегистрации всех политических партий считаю оправданными. Не исключаю, что вместо 15 партий это сито пройдет одна треть", – резюмировал Воскресенский.

В телеэфире политолог в очередной раз обратился к белорусам и к тем, "кто волею судьбы оказался за рубежом и сейчас боится буллинга и хейта".

"Не бойтесь! Вам жить в этой стране. Возвращайтесь, включайтесь в реальный политический процесс. Не станьте куклами и марионетками, как Светлана Георгиевна (Тихановская – Sputnik)", – заключил он.

Ранее Воскресенский призвал членов Координационного совета вернуться в Беларусь и заявил, что лично гарантирует их безопасность, однако от некоторых членов КС получил отказ.

Реакция Тихановской

Оппозиция готова к диалогу с властью, для чего и был создан Координационный совет, однако такой разговор возможен лишь при условии выполнения главных требований: прекращения насилия, освобождения заключенных и отставки Александра Лукашенко. Данное заявление размещено в Тelegram-канале экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Также она отметила, что темой подобного диалога должны стать не поправки в Конституцию, а новые выборы, и заявила, что отказывается участвовать в "инициативах политических самозванцев" и не рекомендует делать это другим демократическим силам.

Ранее Координационный совет заявлял, что не ведет переговоров с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства.

Партии перепишут

В октябре Минюст запросил у политических партий информацию и документы о персональной численности, количестве и органах организационных структур.

"На сегодняшний день ряд политических партий представили затребованную регистрирующим органом информацию. Некоторые же выполнить законное требование министерства юстиции отказались, в связи с чем им вынесены письменные предупреждения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Беларуси зарегистрированы и осуществляют деятельность 15 политических партий. В сентябре президент республики Александр Лукашенко поручил провести перерегистрацию существующих политических партий, так как последняя прошла в 1999 году.