Власти Джорджии вручную пересчитают голоса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер обещает вручную пересчитать все пять миллионов голосов на выборах президента страны, сообщает CNBC.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Спустя четыре дня, 7 ноября, демократ Джо Байден объявил себя победителем голосования. Вместе с тем, действующий президент Дональд Трамп заявил, что его оппонент поторопился назвать себя новым президентом. Тем временем официальные результаты все еще не объявлены - в некоторых штатах продолжается подсчет голосов.

"В конце концов, мы посчитаем вручную, чтобы точно ответить на вопрос: каков был окончательный разрыв", - сказал Раффенспергер на брифинге.

По его словам, "математически, действительно, необходимо полностью вручную пересчитать голоса, поскольку разница так невелика".

Разница между Байденом и Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не сохранит место в Белом доме.