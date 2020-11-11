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Власти Джорджии вручную пересчитают голоса
12.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер обещает вручную пересчитать все пять миллионов голосов на выборах президента страны, сообщает CNBC.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Спустя четыре дня, 7 ноября, демократ Джо Байден объявил себя победителем голосования. Вместе с тем, действующий президент Дональд Трамп заявил, что его оппонент поторопился назвать себя новым президентом. Тем временем официальные результаты все еще не объявлены - в некоторых штатах продолжается подсчет голосов.
"В конце концов, мы посчитаем вручную, чтобы точно ответить на вопрос: каков был окончательный разрыв", - сказал Раффенспергер на брифинге.
По его словам, "математически, действительно, необходимо полностью вручную пересчитать голоса, поскольку разница так невелика".
Разница между Байденом и Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка пяти миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не сохранит место в Белом доме.
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Американские СМИ пишут, что даже при победе Трампа в Джорджии, он все равно не сможет сохранить прописку в Белом доме.
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