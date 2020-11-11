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Журналист Олег Груздилович на Окрестина, суд — 12 ноября

12.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 ноября. Задержанный вечером 10 ноября в собственной квартире журналист Олег Груздилович находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Рассмотрение его административного дела должно было состояться сегодня, но было перенесено на завтра, 12 ноября.

При задержании силовики показали Груздиловичу снимки с акции протеста 25 октября в Минске, на которых он был запечатлен. В тот день репортер работал по заданию редакции газеты "Народная Воля".

До сих пор неизвестна судьба задержанного 8 ноября в центре Минска журналиста информационной компании БелаПАН Яна Авсеюшкина.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 ноября. Задержанный вечером 10 ноября в собственной квартире журналист Олег Груздилович находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина, сообщила Белорусская...
 
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