Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 ноября. В Минске идет обыск дома у молодежной активистки Аланы Гебремариам — представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов. Информацию об обыске подтвердили в Координационном совете по урегулированию политического кризиса в стране. Подробности пока неизвестны.



Алана Гебремариам занималась оказанием помощи студентам, которые подверглись репрессиям за свою позицию. "Мы проводим консультации и помощь по вопросам поступления в новые вузы, релокации и призыва в армию из-за отчисления, — цитировал Гебремариам телеграм-канал Тихановской 31 октября. — Многие университеты за пределами Беларуси готовы принять на дистанционную и очную учебу наших студентов. Сейчас ведутся переговоры с программой Калиновского, Европейским гуманитарным университетом и другими учреждениями. При этом важно, чтобы молодежь не стремилась покидать страну и прекращать протесты".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Идет обыск дома у Аланы Гебремариам — представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Минск, 12 ноября. В Минске идет обыск дома у молодежной активистки Аланы Гебремариам — представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов....

БелаПАН.