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Идет обыск дома у Аланы Гебремариам — представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов
12.11.2020 12:55 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 12 ноября. В Минске идет обыск дома у молодежной активистки Аланы Гебремариам — представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов. Информацию об обыске подтвердили в Координационном совете по урегулированию политического кризиса в стране. Подробности пока неизвестны.
БелаПАН.
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Идет обыск дома у Аланы Гебремариам — представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов
Минск, 12 ноября. В Минске идет обыск дома у молодежной активистки Аланы Гебремариам — представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов....
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