Лавров о протестах в Беларуси: нужно переходить к конструктивному диалогу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Люди в Беларуси понимают, что нужно переходить к конструктивному диалогу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров назвал протестный опыт Беларуси печальным. Он сказал, что даже "спонсоры" понимают его бессмысленность, но остановиться не могут. По словам главы МИД, снижение активности протестных акций в стране говорит о том, что люди понимают: нужно переходить к конструктивному диалогу.

"Вот это снижение массовой активности очевидно отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными, что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу", – отметил он.

Польские и литовские инструкции

Лавров добавил, что многие западные силы заинтересованы в конфронтации в Беларуси и помогают из-за рубежа финансами.

"Хотя на каждом углу они заявляют, что это не попытка сменить власть в стране и не попытка вбить клин между Беларусью и Российской Федерацией, но все эти такие благие заклинания не подтверждаются практическими действиями. Белорусская оппозиция активнейшим образом финансируется, активнейшим образом подстрекается к тому, чтобы занимать именно такую бескомпромиссную линию", – подчеркнул Лавров.

Глава российского МИДа заострил внимание на том, что "из Варшавы и Вильнюса через социальные сети в ручном режиме идут не только деньги, но и распространяются инструкции". В том числе, как изготавливать взрывчатые и зажигательные смеси, коктейли Молотова.

По словам Лаврова, позиция России простая – прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси, стимулировать всех жителей страны, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования. Он добавил, что "здоровая оппозиция" может участвовать в диалоге с Минском, но те, кто находится за границей, этого желания не показывают.

Акции протеста в Беларуси начались 9 августа – после выборов президента. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. При разгонах митингов силовики в отношении протестующих использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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