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Лавров о протестах в Беларуси: нужно переходить к конструктивному диалогу

12.11.2020 13:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Люди в Беларуси понимают, что нужно переходить к конструктивному диалогу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

© Sputnik Максим Богданович
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Лавров назвал протестный опыт Беларуси печальным. Он сказал, что даже "спонсоры" понимают его бессмысленность, но остановиться не могут. По словам главы МИД, снижение активности протестных акций в стране говорит о том, что люди понимают: нужно переходить к конструктивному диалогу.

"Вот это снижение массовой активности очевидно отражает понимание теми людьми, которые искренне выходили на улицы, хотели быть услышанными, что все-таки ситуацию нужно успокаивать и нужно переходить к конструктивному диалогу", – отметил он.

Польские и литовские инструкции

Лавров добавил, что многие западные силы заинтересованы в конфронтации в Беларуси и помогают из-за рубежа финансами.

"Хотя на каждом углу они заявляют, что это не попытка сменить власть в стране и не попытка вбить клин между Беларусью и Российской Федерацией, но все эти такие благие заклинания не подтверждаются практическими действиями. Белорусская оппозиция активнейшим образом финансируется, активнейшим образом подстрекается к тому, чтобы занимать именно такую бескомпромиссную линию", – подчеркнул Лавров.

Глава российского МИДа заострил внимание на том, что "из Варшавы и Вильнюса через социальные сети в ручном режиме идут не только деньги, но и распространяются инструкции". В том числе, как изготавливать взрывчатые и зажигательные смеси, коктейли Молотова.

По словам Лаврова, позиция России простая – прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси, стимулировать всех жителей страны, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования. Он добавил, что "здоровая оппозиция" может участвовать в диалоге с Минском, но те, кто находится за границей, этого желания не показывают.

Акции протеста в Беларуси начались 9 августа – после выборов президента. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. При разгонах митингов силовики в отношении протестующих использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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