|
Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
12.11.2020 15:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", документ официально опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.
В документе говорится о том, что Россия развернет миротворческий контингент в зоне конфликта вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Туда направят 1960 российских военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
Согласно указу, миротворцев отправят в Нагорный Карабах на на пять лет, этот срок будет автоматически продлен на последующие пятилетние периоды, если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей.
"Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники - по мере выработки ресурса и технической необходимости", - говорится в документе.
Данный указ вступил в силу со дня его подписания - с 10 ноября.
© Sputnik / Илья Питалев
Перемирие
На текущей неделе Азербайджан, Армения и Россия
Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.
Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно документу, Россия развернет миротворческий контингент в зоне конфликта и направит туда почти две тысячи военнослужащих.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)