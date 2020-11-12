Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", документ официально опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

В документе говорится о том, что Россия развернет миротворческий контингент в зоне конфликта вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Туда направят 1960 российских военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

Согласно указу, миротворцев отправят в Нагорный Карабах на на пять лет, этот срок будет автоматически продлен на последующие пятилетние периоды, если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей.

"Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники - по мере выработки ресурса и технической необходимости", - говорится в документе.

Данный указ вступил в силу со дня его подписания - с 10 ноября.

Перемирие

На текущей неделе Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.

Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже отправились в регион .

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