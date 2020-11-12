ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд признал недействительным одно из трех предупреждений "ТУТ БАЙ МЕДИА", вынесенных Мининформом

12.11.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 ноября. Верховный суд частично удовлетворил иск ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" и признал недействительным одно из трех письменных предупреждений Министерства информации, на основании которых госорган счел возможным приостановить выпуск сетевого издания tut.by. Соответствующее решение на основном судебном заседании 12 ноября приняла судья Алла Кривицкая.

(Будет дополнено)


Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 ноября. Верховный суд частично удовлетворил иск ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" и признал недействительным одно из трех письменных предупреждений Министерства...
 
Новости дня
Новости политики
 
Евросоюз осудил высылку британских дипломатов из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика