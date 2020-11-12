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Люди с инвалидностью собрались в Минске на очередной марш, им препятствуют силовики

12.11.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 ноября. Силовики не дают людям с инвалидностью провести очередной марш протеста.

Несколько десятков человек традиционно собрались в 14.00 у Красного костела и отправились на проспект Независимости. На углу гостиницы "Минск", рядом с костелом, стоят четыре микроавтобуса. Оттуда навстречу участникам марша вышли силовики в черном. Люди развернулись и идут обратно на площадь. Силовики двинулись за ними.

Участники марша выстраиваются в цепь на площади вдоль проспекта. Сотрудники милиции в форме в мегафон предупреждают их о том, что мероприятие не санкционировано, и просят разойтись. Протестующие медленно движутся вдоль проезжей части, их сопровождают микроавтобусы с силовиками.

Марш планируется провести под лозунгом "Люди с инвалидностью против беспредела" в знак солидарности с гражданами, которых продолжают задерживать по всей стране по политическим мотивам.

"Мы есть! И у нас есть гражданская позиция и право ее выражать. Мы будем гулять до полной победы! Мы будем гулять за всех, кто задержан! Мы будем гулять за всех, кто боится", — говорится в анонсе сегодняшнего марша.

Предыдущий марш состоялся 5 ноября. Во время акции было задержано несколько человек, в том числе журналистка Анастасия Захаревич. Ее арестовали на 15 суток по двум статья КоАП (участие в несанкционированном мероприятии и неповиновение милиции).


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 ноября. Силовики не дают людям с инвалидностью провести очередной марш протеста. Несколько десятков человек традиционно собрались в 14.00 у Красного...
 
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