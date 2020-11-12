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Люди с инвалидностью собрались в Минске на очередной марш, им препятствуют силовики
12.11.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 12 ноября. Силовики не дают людям с инвалидностью провести очередной марш протеста.
Предыдущий марш состоялся 5 ноября. Во время акции было задержано несколько человек, в том числе журналистка Анастасия Захаревич. Ее арестовали на 15 суток по двум статья КоАП (участие в несанкционированном мероприятии и неповиновение милиции).
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 12 ноября. Силовики не дают людям с инвалидностью провести очередной марш протеста. Несколько десятков человек традиционно собрались в 14.00 у Красного...
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