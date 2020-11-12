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Евросоюз осудил высылку британских дипломатов из Беларуси
12.11.2020 15:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Европейский союз осудил высылку британских дипломатов из Беларуси, назвав этот шаг неоправданным, говорится в заявлении Представительства ЕС в республике.
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси 9 ноября
"Высылка двух британских дипломатов – еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей. Ему предшествовала в прошлом месяце "просьба", чтобы Польша и Литва
Там также подчеркивается, что подобные действия республики не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации между Беларусью и ЕС.
В представительстве заявили, что главы миссий ЕС в Минске выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав.
Как ранее сообщал Sputnik, Великобритания в качестве ответного шага
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В представительстве ЕС полагают, что подобные действия республики не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации между Беларусью и союзом.
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