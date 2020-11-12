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Евросоюз осудил высылку британских дипломатов из Беларуси

12.11.2020 15:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Европейский союз осудил высылку британских дипломатов из Беларуси, назвав этот шаг неоправданным, говорится в заявлении Представительства ЕС в республике.

© Sputnik / Виктор Толочко
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МИД Беларуси 9 ноября объявил персонами нон грата военного атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла Великобритании Лизу Тумвуд. Британские подданные якобы собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов в республике, после чего было принято решение об их высылке из страны.

"Высылка двух британских дипломатов – еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей. Ему предшествовала в прошлом месяце "просьба", чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и резко ограничили свое дипломатическое присутствие в Беларуси", – говорится в заявлении.

Там также подчеркивается, что подобные действия республики не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации между Беларусью и ЕС.

В представительстве заявили, что главы миссий ЕС в Минске выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав.

Как ранее сообщал Sputnik, Великобритания в качестве ответного шага выслала из Лондона двух сотрудников белорусского посольства.

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Теги: Минск
 
 
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В представительстве ЕС полагают, что подобные действия республики не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации между Беларусью и союзом.
 
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