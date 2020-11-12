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Силовики не дали провести марш людей с инвалидностью в Минске
12.11.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 12 ноября. Силовики не дали провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске.
Несколько десятков демонстрантов, среди которых были колясочники и люди на костылях, традиционно собрались в 14.00 у Красного костела и направились в сторону проспекта Независимости. На углу гостиницы "Минск" дорогу им преградили силовики в черном. Участники марша развернулись и вернулись на площадь. Силовики двинулись за ними.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 12 ноября. Силовики не дали провести людям с инвалидностью очередной марш в Минске. Марш планировался под лозунгом "Люди с инвалидностью против беспредела" в...
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