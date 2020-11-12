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Дональд Трамп продлил санкции против Ирана

13.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп продлил действующие в настоящее время санкции против Ирана, сообщила администрация Белого дома.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"Отношения с Ираном еще не нормализовались. По этой причине я решил, что необходимо продлить режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный в указе от 14 ноября 1979 года", – говорится в заявлении Трампа.

Санкции, в частности, подразумевают заморозку различных активов иранского правительства.

Данные ограничительные меры не связаны с ядерной программой Ирана, а относятся в том числе к программе создания баллистических ракет и обвинениям со стороны США в поддержке международного терроризма.

 
Теги: Минск
 
 
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Американский лидер полагает, что отношения США и Ирана еще не нормализовались, поэтому и принято такое решение.
 
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