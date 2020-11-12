Дональд Трамп продлил санкции против Ирана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп продлил действующие в настоящее время санкции против Ирана, сообщила администрация Белого дома.

"Отношения с Ираном еще не нормализовались. По этой причине я решил, что необходимо продлить режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, объявленный в указе от 14 ноября 1979 года", – говорится в заявлении Трампа.

Санкции, в частности, подразумевают заморозку различных активов иранского правительства.

Данные ограничительные меры не связаны с ядерной программой Ирана, а относятся в том числе к программе создания баллистических ракет и обвинениям со стороны США в поддержке международного терроризма.