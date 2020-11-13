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Ереван считает, что соглашение по Карабаху не решает ситуацию полностью
13.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Соглашение о прекращении боевых действий нельзя считать документом, полностью разрешающим все вопросы по Нагорному Карабаху, об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
© Sputnik / Алексей Никольский
О телефонном разговоре между главами дипведомств России, Франции, Армении и замгоссекретаря США сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства в четверг.
Стороны обменялись мнениями о ситуации, которая сложилась после совместного заявления лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе.
"Мнацаканян подчеркнул, что заявление, направленное на установление режима прекращения огня, размещение миротворцев, не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского конфликта", - заявили в пресс-службе.
Накануне похожую позицию высказал премьер Армении Никол Пашинян.
Ранее президент Азербайджана
"Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель", - сказал Ильхам Алиев.
Он сообщил, что Баку привлечет международных экспертов для оценки ущерба, причиненного перешедшим под контроль Азербайджана территориям, и будет требовать компенсации от Еревана через международный суд.
Перемирие
На текущей неделе Азербайджан, Армения и Россия
Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.
Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже
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Боевые действия в Нагорном Карабахе были прекращены 10 ноября, заявление подписали президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении.
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