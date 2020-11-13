ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ереван считает, что соглашение по Карабаху не решает ситуацию полностью

13.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Соглашение о прекращении боевых действий нельзя считать документом, полностью разрешающим все вопросы по Нагорному Карабаху, об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин отметил мужество Алиева и Пашиняна и попросил их поддержать

О телефонном разговоре между главами дипведомств России, Франции, Армении и замгоссекретаря США сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства в четверг.

Стороны обменялись мнениями о ситуации, которая сложилась после совместного заявления лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе.

"Мнацаканян подчеркнул, что заявление, направленное на установление режима прекращения огня, размещение миротворцев, не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского конфликта", - заявили в пресс-службе.

Накануне похожую позицию высказал премьер Армении Никол Пашинян.

Ранее президент Азербайджана заявил, что его страна вышла победителем из этого конфликта.

"Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель", - сказал Ильхам Алиев.

Он сообщил, что Баку привлечет международных экспертов для оценки ущерба, причиненного перешедшим под контроль Азербайджана территориям, и будет требовать компенсации от Еревана через международный суд.

МИД РФ
Лавров рассказал о посредничестве России в Нагорном Карабахе

Перемирие

На текущей неделе Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.

Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже отправились в регион.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боевые действия в Нагорном Карабахе были прекращены 10 ноября, заявление подписали президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении.
 
Новости дня
Новости политики
 
Дональд Трамп продлил санкции против Ирана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика