Ереван считает, что соглашение по Карабаху не решает ситуацию полностью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Соглашение о прекращении боевых действий нельзя считать документом, полностью разрешающим все вопросы по Нагорному Карабаху, об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

О телефонном разговоре между главами дипведомств России, Франции, Армении и замгоссекретаря США сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства в четверг.

Стороны обменялись мнениями о ситуации, которая сложилась после совместного заявления лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе.

"Мнацаканян подчеркнул, что заявление, направленное на установление режима прекращения огня, размещение миротворцев, не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского конфликта", - заявили в пресс-службе.

Накануне похожую позицию высказал премьер Армении Никол Пашинян.

Ранее президент Азербайджана заявил , что его страна вышла победителем из этого конфликта.

"Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу, наши земли освобождены от оккупации, мы прогнали оккупантов с наших земель", - сказал Ильхам Алиев.

Он сообщил, что Баку привлечет международных экспертов для оценки ущерба, причиненного перешедшим под контроль Азербайджана территориям, и будет требовать компенсации от Еревана через международный суд.

Перемирие

На текущей неделе Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.

Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже отправились в регион .

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