ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия и США почти подошли к продлению ДСНВ на год – постпред РФ при ООН

13.11.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Москва и Вашингтон практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, дополнительный условия российская сторона не примет и ждет ответа от США, заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.

Москва изначально выступала за продление СНВ-3 на пятилетний срок, предусмотренный в договоре. Американцы настаивали на заключении нового соглашения, а не продлении старого. В итоге США, выдвинув ряд условий, согласились на продление ДСНВ на год.

Никаких дополнительных условий

"Мы с этой администрацией (Дональда Трампа - Sputnik) почти что подошли к этому продлению. Правда, не к пятилетнему, а к годичному. Эта тема не завершена. Но начинали мы издалека. Начинали просто с их желания не продлять договор. Но подошли мы практически к его продлению, хотя бы годичному, что дало бы запас времени", - сказал Небензя.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
США хотят проработать с Россией продление на год СНВ-3 – Белый дом

Дипломат отметил, что американские партнеры выдвигают различные условия. Россия в свою очередь отчасти согласилась с некоторыми из них, "при этом сказав, что других дополнительных условий мы не примем".

"Пока мы ждем ответа на это предложение от американцев", - подчеркнул российский постпред.

По словам Небензи, продление ДСНВ-3 на год, а не пять лет, было не единственным условием США. "Мы согласились на кое-что, но сказали, что это последняя наша уступка. Теперь мяч на их стороне. Они до сих пор это где-то у себя обсуждают, ответа до сих пор нет", - сказал он.

Предложение Путина

Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной заморозке будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская сторона приняла несколько условий американцев по продлению договора, но больше на уступки идти не готова.
 
Новости дня
Новости политики
 
Ереван считает, что соглашение по Карабаху не решает ситуацию полностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика