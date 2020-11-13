Россия и США почти подошли к продлению ДСНВ на год – постпред РФ при ООН

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Москва и Вашингтон практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, дополнительный условия российская сторона не примет и ждет ответа от США, заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.

Москва изначально выступала за продление СНВ-3 на пятилетний срок, предусмотренный в договоре. Американцы настаивали на заключении нового соглашения, а не продлении старого. В итоге США, выдвинув ряд условий, согласились на продление ДСНВ на год.

Никаких дополнительных условий

"Мы с этой администрацией (Дональда Трампа - Sputnik) почти что подошли к этому продлению. Правда, не к пятилетнему, а к годичному. Эта тема не завершена. Но начинали мы издалека. Начинали просто с их желания не продлять договор. Но подошли мы практически к его продлению, хотя бы годичному, что дало бы запас времени", - сказал Небензя.

Дипломат отметил, что американские партнеры выдвигают различные условия. Россия в свою очередь отчасти согласилась с некоторыми из них, "при этом сказав, что других дополнительных условий мы не примем".

"Пока мы ждем ответа на это предложение от американцев", - подчеркнул российский постпред.

По словам Небензи, продление ДСНВ-3 на год, а не пять лет, было не единственным условием США. "Мы согласились на кое-что, но сказали, что это последняя наша уступка. Теперь мяч на их стороне. Они до сих пор это где-то у себя обсуждают, ответа до сих пор нет", - сказал он.

Предложение Путина

Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной заморозке будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.