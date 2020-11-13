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Глава МИД Латвии призвал ЕС к введению санкций против виновных в гибели Бондаренко

13.11.2020 10:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс шокирован происходящим в Беларуси и призвал ЕС ввести дополнительные санкции против причастных к гибели минчанина. Об этом он написал в своем Twitter.

Эдгарс Ринкевичс выразил глубочайшие соболезнования семье и друзьям Романа Бондаренко.

"Поразительный цинизм, жестокость режима и грубое игнорирование стремления людей к переменам", - сказал министр.

Ринкевичс шокирован тем, как Бондаренко был "жестоко избит приспешниками Александра Лукашенко".

Напомним, вчера в больнице скорой помощи в 20.00 умер 31-летний Роман Бондаренко, которого избили на «Площади Перемен» ночью 11 ноября неизвестные в масках.

 
 
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс шокирован происходящим в Беларуси и призвал ЕС ввести дополнительные санкции против причастных к гибели...
 
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