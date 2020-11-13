Глава МИД Латвии призвал ЕС к введению санкций против виновных в гибели Бондаренко

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс шокирован происходящим в Беларуси и призвал ЕС ввести дополнительные санкции против причастных к гибели минчанина. Об этом он написал в своем Twitter.

Эдгарс Ринкевичс выразил глубочайшие соболезнования семье и друзьям Романа Бондаренко.

"Поразительный цинизм, жестокость режима и грубое игнорирование стремления людей к переменам", - сказал министр.

Ринкевичс шокирован тем, как Бондаренко был "жестоко избит приспешниками Александра Лукашенко".