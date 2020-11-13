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В Кремле прокомментировали выборы в США, Карабах и "дело Навального"

13.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. К деградации отношений России и США привели разногласия, которые возникли еще при администрации Барака Обамы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пауза вежливости"

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, подчеркнул Песков. При этом Москва никому не позволит вмешивать в свои дела. По его словам, современная Россия может позволить себе общаться со всеми партнерами с равных позиций, а также не идти на уступки за пределами так называемых "красных линий".

"Россия ждет, когда американцы провозгласят избранного президента США, это "пауза вежливости", мы ничего не говорим про выборы", – сказал Песков.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Действующий президент США Дональд Трамп заявляет, что выборы "далеки до завершения", а потому он планирует в суде отстаивать свою победу.

Роль Путина, мудрость Алиева и Пашиняна

Прокомментировал Песков и ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, Турция одобрила силовой сценарий в регионе, в этом вопросе Москва серьезно расходится во мнениях с Анкарой. Впрочем, это не мешает контактам стран. 

YouTube / Минобороны России
Видеофакт: "Русланы" перевозят вертолеты миротворцев в Карабах

"Роль Путина в прекращении карабахского конфликта была ключевой, но могу воздать должное политической мудрости Алиева (лидера Азербайджана - Sputnik) и Пашиняна (лидера Армении – Sputnik)", – отметил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия не имела права вводить войска, Москва получила право направить в регион миротворцев лишь после согласия обеих конфликтующих сторон.

"Дело Навального": работает принцип взаимности

Что касается "дела Навального", то вряд ли можно ждать, что Россия оставит без ответа санкции, введенные по этой причине.

"Принцип взаимности здесь работает достаточно четко", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он также добавил, что Москва заинтересована "вскрыть все обстоятельства произошедшего и докопаться до истины". И призывает всех, кто обладает информацией, помочь с этим.

"Никто нам помогать в этом не захотел. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет... Ну и что больной - не больной, тоже там много вопросов", - сказал он.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство этой страны со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией вокруг Навального.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Россия проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать с любым президентом, которого выберут американцы, заявил Дмитрий Песков.
 
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