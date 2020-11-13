Постпред РФ при ООН – о встрече с Тихановской: никому не отказываем в слове

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Постпред России при ООН Василий Небензя не считает проблемным вопросом организованную в ООН неформальную встречу с представительницей белорусской оппозиции Светланой Тихановской, об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

"Для нас нет проблемных вопросов. Мы готовы разговаривать со всеми", – заявил Небензя.

Говоря о встрече по "формуле Арриа", организованной эстонцами, он подтвердил, что на ней присутствовала Тихановская.

"Мы поговорили. Мы никому не отказываем в слове, в отличие от них (западных коллег – Sputnik)", – отметил он.

Неформальная встреча Совета Безопасности ООН по событиям в Беларуси прошла 4 сентября, на ней выступила экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская.

В октябре в СБ ООН состоялось заседание, темой которого стало сирийское химическое досье. На нем представителями ряда западных стран (в том числе Великобритании, Франции, Германии и США) было заблокировано выступление экс-главы ОЗХО Жозе Бустани, инициированное Россией. Причиной было названо то, что он покинул пост в организации до того, как она начала заниматься сирийским химическим досье. Россия тогда обвинила Запад в попытке избежать разоблачений, которые могли прозвучать от Бустани по поводу деятельности ОЗХО.

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

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