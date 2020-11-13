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Песков: Россия поддерживает легитимного президента Беларуси

13.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Почему Россия на протяжении многих лет "косвенно субсидирует" белорусскую экономику, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны. И мы поддерживаем законность в нашей братской стране. И вы знаете, что на протяжении более, чем десятка лет, Российская Федерация и президент России действительно поддерживал, косвенно субсидировал белорусскую экономику. И, конечно, это потому, что мы ближайшие союзники, потому что это два родственных народа. И, конечно, мы дорожим друг другом", – заявил Песков.

Ранее в российском МИД отметили, что идеи разыгрывать "белорусскую конфронтационную карту" на международных площадках сейчас "весьма вредны и пагубны". В интервью российским и иностранным журналистам Сергей Лавров выразил обеспокоенность продолжающимися волнениями в Беларуси, хотя в России "удовлетворены тем, что протесты сходят на нет и число участников несанкционированных акций сокращается". 

© Pixabay
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Происходящее в Беларуси Лавров назвал "провокацией и попыткой не дать ситуации перейти в русло политического диалога". По его мнению, белорусская оппозиция финансируется и активнейшим образом подстрекается к тому, чтобы занимать такую бескомпромиссную линию смены режима, забастовок, и много другого, что делается извне для поддержания конфронтации.

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа, в тот же день начались первые акции протеста. По данным ЦИК, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал больше 80 процентов. Сторонники альтернативных кандидатов в знак протеста стали выходить на улицы Минска и других городов. Протестные акции длятся уже больше месяца, самые массовые проходят по воскресеньям в Минске. При разгонах силовики используют в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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Россия поддерживает легитимного президента Беларуси и законность в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
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