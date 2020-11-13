Достучаться до тех, кто не понял: Лукашенко отвечает на вопросы журналистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, который дает интервью политическим обозревателям иностранных СМИ, заявил, что закрытых тем для прессы сегодня не будет.

"Традиционно такие встречи - абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Он также отметил, что данная пресс-конференция - это возможность "достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента". "В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе", - добавил он.

Глава государства выразил убеждение, что беседа будет содержательной и откровенной, заявив о готовности ответить на все интересующие журналистов вопросы. "Сегодня у нас в разговоре нет закрытых тем", - подчеркнул Лукашенко.

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Кто приехал на интервью

На интервью к президенту приехали первый заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Дмитрий Бочков, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, политобозреватель "Первого канала" (Россия) Наталья Поликарпова, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства "Хабар" (Казахстан) Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия Белянская и главный редактор телеканала "112 Украина" Павел Кужеев.

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