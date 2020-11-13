ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Достучаться до тех, кто не понял: Лукашенко отвечает на вопросы журналистов

13.11.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, который дает интервью политическим обозревателям иностранных СМИ, заявил, что закрытых тем для прессы сегодня не будет.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Песков: Россия поддерживает легитимного президента Беларуси

"Традиционно такие встречи - абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Он также отметил, что данная пресс-конференция - это возможность "достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента". "В том числе и до наших зарубежных друзей, порой не совсем верно оценивающих ситуацию в Беларуси и ее место в международном сообществе", - добавил он.

Глава государства выразил убеждение, что беседа будет содержательной и откровенной, заявив о готовности ответить на все интересующие журналистов вопросы. "Сегодня у нас в разговоре нет закрытых тем", - подчеркнул Лукашенко.

Главные заявления одной строкой

  • Врачи должны лечить больных, а не отвлекаться на управление страной

***

Материал будет обновляться по мере поступления информации

Кто приехал на интервью

На интервью к президенту приехали первый заместитель председателя правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Дмитрий Бочков, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, политобозреватель "Первого канала" (Россия) Наталья Поликарпова, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства "Хабар" (Казахстан) Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия Белянская и главный редактор телеканала "112 Украина" Павел Кужеев.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На интервью к президенту Беларуси во Дворец Независимости приехали журналисты из Беларуси, России, Казахстана и Украины
 
Новости дня
Новости политики
 
В Кремле прокомментировали выборы в США, Карабах и "дело Навального"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика