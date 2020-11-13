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Экстремистов и террористов в Беларуси будут лишать гражданства - Василевич
13.11.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. В поправках к закону "О гражданстве Республики Беларусь" будет предусмотрена возможность лишения белорусов гражданства за участия в террористической деятельности и причинение вреда интересам страны.
"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление", -цитирует члена Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Марию Василевич
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В законе о белорусском гражданстве исключат случаи, когда прекращение гражданства снимает ответственность за преступление.
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