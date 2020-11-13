Экстремистов и террористов в Беларуси будут лишать гражданства - Василевич

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. В поправках к закону "О гражданстве Республики Беларусь" будет предусмотрена возможность лишения белорусов гражданства за участия в террористической деятельности и причинение вреда интересам страны.

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление", -цитирует члена Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Марию Василевич БелТА .

Последует