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"Уважаем выбор": Китай поздравил Байдена с победой
13.11.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Спустя полторы недели после президентских выборов в США Китай официально поздравил представителей Демократической партии с победой.
Выборы президента США прошли 3 ноября. В минувшую субботу, 7 ноября, кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о своей победе. Ранее об этом объявили почти все крупные американские СМИ. Действующий президент Дональд Трамп утверждает, что выборы "далеки до завершения" и уверяет мир в собственной победе. Свои интересы он планирует отстаивать в суде.
© Sputnik / Стрингер
Это не помешало официальному представителю МИД КНР Ван Вэньбиню сделать заявление по поводу выборов в США на брифинге в пятницу.
"Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис", – заявил дипломат.
Добавим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT сегодня отметил, что Россия
При этом Россия ждет, когда американцы провозгласят избранного президента США, это всего лишь "пауза вежливости". Москва никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела США, подчеркнул Песков. Но современная Россия может позволить себе общаться со всеми партнерами с равных позиций, а также не идти на уступки за пределами так называемых "красных линий".
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Китай поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с избранием на посты президента и вице-президента США.
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