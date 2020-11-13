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ЕС заявил о возможных допсанкциях против Минска в связи с гибелью Бондаренко
13.11.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Европейский союз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Беларуси Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска, если власти не прекратят насилие и не начнут прозрачное расследование совершенных преступлений против демонстрантов.
"ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан… ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за насилие и запугивание, и готов ввести дополнительные санкции", – говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы союза.
СК проводит проверку
Следственный комитет Беларуси ранее
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между местными жителями, вешающими бело-красно-белые ленты, и лицами, их снимающими. Сотрудники милиции для выяснения обстоятельств доставили в Центральное РУВД мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. В связи с ухудшением самочувствия он был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где на следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.
Пятничные акции в столице
Сторонники белорусской оппозиции провели локальные акции, выстроившись в "цепочки солидарности" в разных районах Минска в память о Романе Бондаренко, передает корреспондент
Акции начались в 12:00 с минуты молчания. Люди непродолжительное время стояли вдоль дорог, у некоторых были бело-красно-белые флаги. Численность участников "цепочек солидарности" варьировалась от нескольких человек до нескольких десятков. Проезжающие мимо автомобили сигналили.
В частности, как сообщает корреспондент РИА Новости и очевидцы, такие акции прошли как в спальных районах на окраине Минска, так и в центре белорусской столицы: в микрорайонах Уручье, Восток, Малиновка, Лебяжий, Зеленый Луг, Чижовка, вдоль проспекта Независимости, проспекта Дзержинского, проспекта Победителей, недалеко от станций метро "Немига", "Пушкинская" и в других районах.
Санкции Евросоюза
В минувшую пятницу, 6 ноября стало известно, что ЕС официально
В список попали 15 человек, в том числе президент Александр Лукашенко, а также его старший сын Виктор. Всем им запрещен въезд на территорию стран ЕС, а активы в Евросоюзе (в случае наличия) заморозят.
Ранее Брюссель
Массовые
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Следственный комитет Беларуси ранее рассказал о начале проверки по факту гибели в Минске 31-летнего Романа Бондаренко.
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