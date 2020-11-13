ЕС заявил о возможных допсанкциях против Минска в связи с гибелью Бондаренко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Европейский союз в заявлении в связи с гибелью участника протестов в Беларуси Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции против Минска, если власти не прекратят насилие и не начнут прозрачное расследование совершенных преступлений против демонстрантов.

"ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан… ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за насилие и запугивание, и готов ввести дополнительные санкции", – говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы союза.

СК проводит проверку

Следственный комитет Беларуси ранее рассказал о начале проверки по факту гибели в Минске 31-летнего Романа Бондаренко.

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между местными жителями, вешающими бело-красно-белые ленты, и лицами, их снимающими. Сотрудники милиции для выяснения обстоятельств доставили в Центральное РУВД мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. В связи с ухудшением самочувствия он был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где на следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Пятничные акции в столице

Сторонники белорусской оппозиции провели локальные акции, выстроившись в "цепочки солидарности" в разных районах Минска в память о Романе Бондаренко, передает корреспондент РИА Новости .

Акции начались в 12:00 с минуты молчания. Люди непродолжительное время стояли вдоль дорог, у некоторых были бело-красно-белые флаги. Численность участников "цепочек солидарности" варьировалась от нескольких человек до нескольких десятков. Проезжающие мимо автомобили сигналили.

В частности, как сообщает корреспондент РИА Новости и очевидцы, такие акции прошли как в спальных районах на окраине Минска, так и в центре белорусской столицы: в микрорайонах Уручье, Восток, Малиновка, Лебяжий, Зеленый Луг, Чижовка, вдоль проспекта Независимости, проспекта Дзержинского, проспекта Победителей, недалеко от станций метро "Немига", "Пушкинская" и в других районах.

Санкции Евросоюза

В минувшую пятницу, 6 ноября стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей властей республики.

В список попали 15 человек, в том числе президент Александр Лукашенко, а также его старший сын Виктор. Всем им запрещен въезд на территорию стран ЕС, а активы в Евросоюзе (в случае наличия) заморозят.

Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении 40 граждан республики, причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками мирных акций протеста и фальсификации итогов выборов. В первый список Лукашенко не попал, так как в Евросоюзе рассчитывали, что белорусские власти начнут диалог с оппозицией.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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