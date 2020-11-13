Захарова призвала YouTube отказаться от модерации по политическим причинам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Россия призывает YouTube отказаться от политически мотивированной модерации. Как отметила Мария Захарова, в фильме рассматривается версия о причастности украинских ВВС к крушению MH17. Видео было загружена на YouTube-канал российского сетевого издания "Украина.ру".

"10 ноября модераторы сервиса признали фильм-расследование о гибели малайзийского "Боинга" на востоке Украины, цитирую, "нарушающим принципы и правила платформы" и изъяли его еще до премьеры", – сказала она.

По словам Захаровой, этот акт цензуры сложно объяснить иначе, чем попыткой некоторых заинтересованных сторон зачистить глобальный эфир от альтернативных версий трагедии.

"Мы призываем администрацию YouTube пересмотреть свое решение, в целом отказаться от подобной политически мотивированной модерации", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Также она обращает внимание на то, что фильм удалили перед возобновлением слушаний по делу о крушении лайнера. Таким образом, хостинг нарушает право аудитории искать, получать и распространять информацию любыми средствами независимо от государственных границ, о чем говорится в 19-й статье Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

"Или YouTube считает, что и она нарушает правила платформы?" – добавила дипломат.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. По версии Нидерландов, лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", полученного из России. Москва свою причастность неоднократно отрицала.

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