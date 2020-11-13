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Воскресенский: создана площадка для национального диалога оппозиции

13.11.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало учреждение "Круглый стол демократических сил", сообщил на пресс-конференции в пятницу политолог Юрий Воскресенский.

"Это будет оператор национального диалога оппозиции", – заявил он.

По словам политолога, эта диалоговая площадка создана не только для титульной оппозиции, но и для тех, "кто не был услышан ни властью, ни оппозицией".

Он также сообщил, что уже открыт офис диалоговой площадки. "В ближайшее время мы набираем команду и двигаться будем очень быстро", – заявил Воскресенский.

При этом политолог подчеркнул, что это в том числе связано и с тем, что определенные политические силы стремятся сорвать общественный диалог.

"Отдельные силы стремятся сорвать общественный диалог. То, что произошло вчера (гибель Романа Бондаренко – Sputnik) – это человеческая трагедия, мы приносим соболезнования семье Романа ... Но на этой трагедии уже начали пиариться определенные силы", – сказал Воскресенский.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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