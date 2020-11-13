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Воскресенский: создана площадка для национального диалога оппозиции
13.11.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя - Sputnik. Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало учреждение "Круглый стол демократических сил", сообщил на пресс-конференции в пятницу политолог Юрий Воскресенский.
"Это будет оператор национального диалога оппозиции", – заявил он.
По словам политолога, эта диалоговая площадка создана не только для титульной оппозиции, но и для тех, "кто не был услышан ни властью, ни оппозицией".
Он также сообщил, что уже открыт офис диалоговой площадки. "В ближайшее время мы набираем команду и двигаться будем очень быстро", – заявил Воскресенский.
При этом политолог подчеркнул, что это в том числе связано и с тем, что определенные политические силы стремятся сорвать общественный диалог.
"Отдельные силы стремятся сорвать общественный диалог. То, что произошло вчера (гибель Романа Бондаренко – Sputnik) – это человеческая трагедия, мы приносим соболезнования семье Романа ... Но на этой трагедии уже начали пиариться определенные силы", – сказал Воскресенский.
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Политолог заявил, что созданная структура рассматривается как платформа политической медиации.
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