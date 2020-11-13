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Лукашенко: нужно рассмотреть вопросы отчисленных студентов

13.11.2020 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать механизм и рассмотреть вопросы отчисленных студентов.

Лукашенко сказал в видео, которое опубликовал близкий к президенту Telegram-канал "Пул Первого", что ему в последнее время поступает вал писем.

"Родители пишут. Передайте президенту, мы всегда были за него, мы за него голосовали и сейчас голосуем. Воевать и бороться будем за него. Известные люди, проверить легко. Я, кстати, перепроверил", - сказал Лукашенко.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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