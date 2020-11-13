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В цепочке солидарности в память о Романе Бондаренко задержана редактор спецпроектов tut.by Мария Ерема

13.11.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 ноября. В Минске в цепочке солидарности в память об умершем 12 ноября от побоев активисте Романе Бондаренко задержана редактор спецпроектов tut.by Мария Ерема, сообщает портал.

Сейчас Ерема находится в Центральном РУВД Минска. "В 13.26 она написала в рабочий чат, что ее задержали. Но писала это она из буса или из отделения милиции, я не знаю, — сообщил коллега Еремы Ярослав Лысковец. — Позже ее брат сообщил, что Машу везут в Центральное РУВД".

Ерема во время выборов президента была независимым наблюдателем на избирательном участке, который находился в детском саду в деревне Копище Минского района. Этот участок организовали впервые и называли по-своему уникальным. Только один из членов комиссии имел опыт работы на предыдущих выборах. Независимые наблюдатели сидели на самом участке, а не на улице, как в других районах. Их данные по явке на досрочном голосовании совпали с данными комиссии — 11%. Александр Лукашенко получил 16% голосов, Светлана Тихановская — 73%.

Как сообщило "Еврорадио", фотографа-фрилансера Екатерину Медведеву, задержанную 12 ноября на Марше людей с (не)ограниченными возможностями, арестовали на 15 суток. Решение вынес суд Московского района Минска.


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 ноября. В Минске в цепочке солидарности в память об умершем 12 ноября от побоев активисте Романе Бондаренко задержана редактор спецпроектов tut.by...
 
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