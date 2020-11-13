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Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего Романа Бондаренко

13.11.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Александр Лукашенко во время интервью политическим обозревателям иностранных СМИ ответил на вопросы, касающиеся обстоятельств гибели Романа Бондаренко.

"Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни, это плохо. Тем более, молодой человек", - сказал Александр Лукашенко.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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По словам президента, накануне он интересовался подробностями того, как идет расследование. А вчера вечером поручил председателю Следственного комитета во всем разобраться, потому что "проблема будет раскручиваться".

Расследовать нужно честно и объективно, заявил Лукашенко. "Сегодня утром, поскольку милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору, генералу Шведу, и сказал: "Возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование, чтобы не было потом: а, милиция у них сама расследовала, Следственный комитет…  Хотя они у нас разделены. А задача Генпрокуратуры взять это все под контроль. Все берем под контроль и начинаем расследовать", - заключил президент.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Генпрокуратуре расследовать обстоятельства гибели Романа Бондаренко
 
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