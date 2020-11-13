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Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего Романа Бондаренко
13.11.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Александр Лукашенко во время
"Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни, это плохо. Тем более, молодой человек", - сказал Александр Лукашенко.
© Sputnik / Евгений Одиноков
По словам президента, накануне он интересовался подробностями того, как идет расследование. А вчера вечером поручил председателю Следственного комитета во всем разобраться, потому что "проблема будет раскручиваться".
Расследовать нужно честно и объективно, заявил Лукашенко. "Сегодня утром, поскольку милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору, генералу Шведу, и сказал: "Возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование, чтобы не было потом: а, милиция у них сама расследовала, Следственный комитет… Хотя они у нас разделены. А задача Генпрокуратуры взять это все под контроль. Все берем под контроль и начинаем расследовать", - заключил президент.
Последует
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Генпрокуратуре расследовать обстоятельства гибели Романа Бондаренко
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