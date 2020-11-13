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Лукашенко: транзита власти и преемников в Беларуси не будет

13.11.2020 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что транзита власти в республике не будет, и президентское кресло не перейдет преемнику.

© Sputnik / Виктор Толочко
Достучаться до тех, кто не понял: Лукашенко ответил на вопросы журналистов

В пятницу глава государства встречался с представителями СМИ – политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, в ходе четырехчасовой беседы он ответил на вопросы, касающиеся в том числе внутриполитической ситуации в республики.

"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет", – цитирует слова Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

При этом глава государства напомнил, что он дал соответствующее обещание жителям республики в данном отношении.

"Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", – заявил он.

Напомним, после президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа и на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (более 80% голосов), оппозицией был создан Координационный совет, одной из целей которого, как заявлялось, было проведение повторных выборов в республике и транзит власти.

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Теги: Минск
 
 
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Президент заявил, что власть в республике будет передаваться только таким методом, какой изберет белорусский народ.
 
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