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Лукашенко: транзита власти и преемников в Беларуси не будет
13.11.2020 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что транзита власти в республике не будет, и президентское кресло не перейдет преемнику.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пятницу глава государства встречался с представителями СМИ – политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, в ходе четырехчасовой беседы он ответил на вопросы, касающиеся в том числе внутриполитической ситуации в республики.
"Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет", – цитирует слова Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".
При этом глава государства напомнил, что он дал соответствующее обещание жителям республики в данном отношении.
"Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ", – заявил он.
Напомним, после
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Президент заявил, что власть в республике будет передаваться только таким методом, какой изберет белорусский народ.
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