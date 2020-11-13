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Лукашенко рассказал, откажется ли он от президентских полномочий
13.11.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о том, при каких условиях он вдруг откажется от президентских полномочий, сказал, что "вдруг" он не откажется.
"Нет, "вдруг" я не откажусь. Просто когда надо, уйду с этого поста. Зачем "вдруг"? "Вдруг" – это опасно", - сказал Лукашенко в ходе интервью представителям шести СМИ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент заверил, что с принятием Конституции и по срокам он планирует заявить на Всебелорусском народном собрании: "как мы будем двигаться и при каких условиях".
"Они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением. Ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти. Бежать я никуда не собираюсь и не убегу", - констатировал Лукашенко.
Напомним, белорусам
Посещая БелАЭС в прошедшую субботу, Александр Лукашенко заверил, что новую Констиутцию
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Глава государства заверил, что никогда не пойдет на то, чтобы "бросить людей и уйти" и добавил, что бежать он не собирается.
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