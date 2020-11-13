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Лукашенко рассказал, откажется ли он от президентских полномочий

13.11.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о том, при каких условиях он вдруг откажется от президентских полномочий, сказал, что "вдруг" он не откажется.

"Нет, "вдруг" я не откажусь. Просто когда надо, уйду с этого поста. Зачем "вдруг"? "Вдруг" – это опасно", - сказал Лукашенко в ходе интервью представителям шести СМИ.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: транзита власти и преемников в Беларуси не будет

Президент заверил, что с принятием Конституции и по срокам он планирует заявить на Всебелорусском народном собрании: "как мы будем двигаться и при каких условиях".

"Они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением. Ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти. Бежать я никуда не собираюсь и не убегу", - констатировал Лукашенко.

Напомним, белорусам было предложено до 25 октября внести свои предложения по поправкам в основной закон, их обобщением занимаются депутаты палаты представителей. Позже этот срок продлили. План проведения реформы будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, которое планируется провести этой зимой.

Посещая БелАЭС в прошедшую субботу, Александр Лукашенко заверил, что новую Констиутцию страна примет без ломки и катастроф.

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства заверил, что никогда не пойдет на то, чтобы "бросить людей и уйти" и добавил, что бежать он не собирается.
 
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