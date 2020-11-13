Лукашенко рассказал, откажется ли он от президентских полномочий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о том, при каких условиях он вдруг откажется от президентских полномочий, сказал, что "вдруг" он не откажется.

"Нет, "вдруг" я не откажусь. Просто когда надо, уйду с этого поста. Зачем "вдруг"? "Вдруг" – это опасно", - сказал Лукашенко в ходе интервью представителям шести СМИ.

Президент заверил, что с принятием Конституции и по срокам он планирует заявить на Всебелорусском народном собрании: "как мы будем двигаться и при каких условиях".

"Они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением. Ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти. Бежать я никуда не собираюсь и не убегу", - констатировал Лукашенко.

Напомним, белорусам было предложено до 25 октября внести свои предложения по поправкам в основной закон, их обобщением занимаются депутаты палаты представителей. Позже этот срок продлили. План проведения реформы будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, которое планируется провести этой зимой.

Посещая БелАЭС в прошедшую субботу, Александр Лукашенко заверил, что новую Констиутцию страна примет без ломки и катастроф.

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