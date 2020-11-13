Лукашенко: в 1994 году Кебичу предлагали меня убить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Занимавшему в 1994 году пост председателя Совета министров Вячеславу Кебичу предлагали во время первых президентских выборов физически устранить основного оппонента, заявил во время интервью с представителями СМИ – политическими обозревателями Беларуси и зарубежья президент республики Александр Лукашенко.

По словам главы государства, в него на первых выборах стреляли, однако он не стал давать ход расследованию и распорядился имеющиеся документы отправить в архив КГБ.

"А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу, мы же вдвоем остались во втором круге, пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает", – заявил президент.

При этом, как рассказал Лукашенко, предлагалось сделать виновными в произошедшем националистов, в частности, Зенона Позняка и Станислава Шушкевича.

"Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестком кандидатом. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь состоянием здоровья его. Всегда его поддерживал", – сказал он.

Первый тур президентских выборов 1994 года в Беларуси прошел 23 июня – тогда Лукашенко набрал 44,8% голосов, Кебич – 17,3%. Второй тур состоялся 10 июля: за действующего главу государства проголосовали 80,3% избирателей, за его оппонента – 14,1%.