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Лукашенко: в 1994 году Кебичу предлагали меня убить

14.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Занимавшему в 1994 году пост председателя Совета министров Вячеславу Кебичу предлагали во время первых президентских выборов физически устранить основного оппонента, заявил во время интервью с представителями СМИ – политическими обозревателями Беларуси и зарубежья президент республики Александр Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По словам главы государства, в него на первых выборах стреляли, однако он не стал давать ход расследованию и распорядился имеющиеся документы отправить в архив КГБ.

"А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу, мы же вдвоем остались во втором круге, пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает", – заявил президент.

При этом, как рассказал Лукашенко, предлагалось сделать виновными в произошедшем националистов, в частности, Зенона Позняка и Станислава Шушкевича.

"Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестком кандидатом. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь состоянием здоровья его. Всегда его поддерживал", – сказал он.

Первый тур президентских выборов 1994 года в Беларуси прошел 23 июня – тогда Лукашенко набрал 44,8% голосов, Кебич – 17,3%. Второй тур состоялся 10 июля: за действующего главу государства проголосовали 80,3% избирателей, за его оппонента – 14,1%.

 
Теги: Минск
 
 
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Предлагалось, по словам президента, сделать виновными в произошедшем националистов, в частности, Зенона Позняка и Станислава Шушкевича.
 
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