Разговор Лукашенко с журналистами: самое главное

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко провел четырехчасовую беседу с представителями СМИ – политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, в ходе которой высказался по многим вопросам.

Sputnik собрал самое главное, о чем в пятницу 13 ноября говорил глава государства.

Почему Лукашенко не нравится Европе?

На этот вопрос президент ответил, что с ним в ЕС уже давно не знают, что сделать.

"Они всегда стараются со мной что-то сделать. Не надо – ни с Лукашенко, ни с Путиным, ни с Токаевым, ни с Назарбаевым, ни с Додоном, ни даже с Володей Зеленским. Ничего не надо делать: нас избрал народ, и он что-то с нами сделает", – сказал президент.

По его словам, главу государства избрал народ, а значит, это сфера внимания и интереса исключительно белорусских граждан.

"Пусть это патетично немного прозвучало, но я действительно так думаю: ничего они с Лукашенко сделать не смогут. Вы же понимаете, я в политике не первый год, а может уже и излишне задержался в этой политике. Это одна сторона медали, а другая заключается в том, что опыта у меня хватает", – добавил президент.

Лукашенко уверен: сделать что-то с человеком в такой должности можно, если только он проворовался, у него есть много денег, которые находятся за пределами страны. "Забирайте! Все время "отдаю" деньги, до сих пор никто не взял. Чудо", – сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что он очень предан своему народу и не собиррается сдаваться.

"На колени я не встану. Даже если останусь в одиночку. Даже если я один останусь, буду бороться, опять, простите за нескромность, за то, что я создавал четверть века своими руками", – заявил он.

О взаимоотношениях с Россией

Лукашенко заверил, что Беларусь никогда не откажется от сотрудничества с РФ и никогда от нее не отвернется.

"Кому-то было невыгодно, что у России есть такая страна, и что в этой стране некий диктатор, авторитарный руководитель, он кому-то из либеральный части очень не нравился", – сказал президент.

Глава государства напомнил, что он родился в деревне: там никогда не было, чтобы "человек вертел и туда, и сюда".

"Хотя для политики, может, это и плохо, ты должен порой извиваться, особенно живя, и руководить Беларусью, ты должен как-то приспосабливаться, чтобы выжить. Но я никогда этого не делал. Какой был Лукашенко по отношению к России, такой и есть", – сказал белорусский лидер.

По его словам, он никогда не предавал общие интересы белорусско-российского честного и надежного политика – президента – ни Ельцина, ни Путина, и никогда этого не сделает.

О Зеленском

Лукашенко высказался об отношениях с украинским лидером Владимиром Зеленским, который отказывается называть его президентом.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому и идет. С 70 с лишним процентов он обвалился: вот недавно кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: "Чья б корова мычала, а Зеленского б молчала", – сказал он.

Президент также высказал свое мнение по поводу того, что Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Беларуси.

"Эти виляния вашего президента Зеленского – это позорные подвякивания Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули – и он побежал следом. Это недостойная позиция, это унижение украинского народа как минимум", – заявил он.

О беспорядках и оппозиции

По мнению Лукашенко, в Беларуси ничто не предвещало событий, которые сейчас наблюдаются в стране. В подготовке таких беспорядков в республике "работали втихую".

"И никогда их не было 300, 100 тысяч на улице, как писали в интернете, а вы верили. На пике, когда их якобы заполнило весь Минск, их было 47600! Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе, наверное, лежали разработки американских специалистов", – уверен он.

По словам главы государства, не все, кто сейчас выходит на улицы городов Беларуси на акции протеста, являются негодяями или подонками.

"С одной стороны извне давление, а с другой – активизация здесь. Зачем? Эти белорусы, которые бунтуют, там же не все негодяи, подонки и идиоты. Там же есть люди идейно убежденные. Отъявленные националисты. Я их знаю, они убежденные. Есть люди заблудшие, есть разные люди. И они должны понимать, что нам с ними жить в этой стране. Потом этот бунт никому не нужен", – сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что с нынешними лидерами оппозиции, в частности с находящейся в Литве экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, он общаться не намерен.

"Она заранее в Литву отправила детей. Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать?" – задал вопрос глава государства.

Упомянул Лукашенко и отпущенного из СИЗО политолога Юрия Воскресенского, который зарегистрировал " Круглый стол демократических сил ".

"Я с ними точно встречусь. Сейчас идет диалог там на низком, среднем уровне и прочее. Он же все равно придет ко мне. Я с ними точно встречусь", – сказал он.

О дате окончания протестов

Отвечая на вопрос, когда в Беларуси закончится политический кризис, Лукашенко ответил: "Вчера".

"У нас что, органов власти каких-то нет. Когда они закончат здесь ходить? Вы знаете: никогда. Никогда. Я же вам в начале сказал: они спят и видят, дотерпеть, довести людей до весны. И главное, экономика будет в более сложном положении. Чуть ли не экономика рухнет, тогда нам легче будет с ним справиться, то есть со мной. Вот их цель", – заявил Лукашенко.

По его мнению, тлеющие оппозиционные процессы в республике будут продолжаться.

"Поэтому если вы думаете, что эти хождения по улицам сегодня есть, а завтра нет… Конечно, тысяча-полторы – это боевики. Не радикалы, это боевики. Они никогда не отступят, это их шанс. А платить им полутора тысячам – это не проблема: биткоинами там или еще чем-то", – уверен президент.

О визите в СИЗО

Президент рассказал о своих мотивах поездки в СИЗО КГБ в начале октября, когда он встречался с представителями Координационного совета и экс-банкиром Виктором Бабарико.

"Я думал о том, кто эти люди, можно ли с ними разговаривать? Поговорить и послушать. Это же те люди, которые могли стать у руля Беларуси", – сказал он.

Лукашенко заявил, что тогда он договорился с находящимися в изоляторе, что будет беседовать с ними на равных – невзирая на должности и статус. Он не детализировал обстоятельства встречи, пообещав, что когда-нибудь многое расскажет.

Президент отметил, что в ближайшем времени не планирует больше проводить такие беседы в СИЗО.

Бежать не собираюсь

Затрагивая тему транзита власти , Лукашенко в очередной раз заверил, что не бросит людей и не уйдет.

"Ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти. Вопрос не во мне, слушайте. Сколько было таких президентов? Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу", – сказал он.

Президент отметил: он мог бы давно уехать в Россию, где смог бы жить и работать. "Но вопрос не во мне. Вот в них. Но вы же понимаете, что с ними будет? Их порвут, на части", – сказал Лукашенко.

Президент заявил, что все должно быть по закону: "Народ изберет любого, даже Тихановскую, значит, народ сегодня этого хочет".

"Это будет против моей воли, но это будет выбор народа. Народ должен сам свою судьбу определить, и если придется пройти через трудности, мягко говоря, он должен через трудности пройти", – заверил белорусский лидер.

Лукашенко в очередной раз сообщил, что за власть держаться не будет и никого обманывать не собирается.

"Зачем? Зачем мне это, вот это – обман? Лично? Нет. Но кроме Беларуси у меня ничего нет. Я лучшие свои годы вложил в эту страну. Поэтому я за нее уцепился и держусь, потому что понимаю, что с ней может быть. И вы знаете, что будет", – уверен он.