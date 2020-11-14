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Трамп утверждает, что выиграл выборы в Пенсильвании

14.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в штате Пенсильвания, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Александр Вильф
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"Не было доступа к отслеживанию подсчета 700 000 бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, в соответствии с нашей великой конституцией, что мы выигрываем штат Пенсильвания", - написал Трамп в Twitter.

В пятницу, 13 ноября, апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии: сторонники Трампа требовали не учитывать почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании. Судья апелляционного суда Брукс Смит отметил, что отданные законным образом голоса всех граждан "должны быть учтены". 

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Соперник Трампа, демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом 7 ноября. Его уже успели поздравить лидеры многих стран, в том числе Турции, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Китая и другие. В России в свою очередь заявили, что президент Владимир Путин направит свои поздравления избранному главе государства только после объявления официальных итогов выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Неделю назад соперник Трампа Джо Байден объявил о своей победе на выборах в США, но действующий президент не признал поражения.
 
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