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Казахстан ратифицировал соглашение с Беларусью о миграции
14.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ратификацию межправительственного соглашения с Беларусью о сотрудничестве в области миграции, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
Депутаты парламента Казахстана ранее рассмотрели и одобрили документа. Соглашение предусматривает, что стороны сотрудничают в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие в соответствии с законодательствами и международными обязательствами своих государств.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции", - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для обмена информацией о миграционном законодательстве, в том числе урегулировании миграционных процессов по пресечению фактов двойного гражданства, организации борьбы с незаконной миграцией, а также об изменениях в указанных областях законодательства.
Парламент Беларуси ратифицировал соглашение 18 мая 2020 года.
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Теперь стороны смогут рассматривать вопросы правового статуса лиц, имеющих основания для пребывания (проживания) на территориях двух государств.
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