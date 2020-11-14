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Казахстан ратифицировал соглашение с Беларусью о миграции

14.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ратификацию межправительственного соглашения с Беларусью о сотрудничестве в области миграции, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера.

Депутаты парламента Казахстана ранее рассмотрели и одобрили документа. Соглашение предусматривает, что стороны сотрудничают в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие в соответствии с законодательствами и международными обязательствами своих государств.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области миграции", - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для обмена информацией о миграционном законодательстве, в том числе урегулировании миграционных процессов по пресечению фактов двойного гражданства, организации борьбы с незаконной миграцией, а также об изменениях в указанных областях законодательства.

Парламент Беларуси ратифицировал соглашение 18 мая 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь стороны смогут рассматривать вопросы правового статуса лиц, имеющих основания для пребывания (проживания) на территориях двух государств.
 
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