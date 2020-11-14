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США призывают привлечь к ответственности виновных в смерти активиста
14.11.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Соединенные Штаты осуждают продолжающееся насилие и подавление мирных демонстрантов, говорится в сообщении американского посольства в Беларуси на официальной странице в Facebook.
© Photo : Генеральная прокуратура
Глава государства в пятницу во время интервью для представителей СМИ
"А этот (Роман Бондаренко – Sputnik) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу", - рассказал Лукашенко.
На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.
Насилие должно прекратиться
"Соединенные Штаты потрясены и встревожены ужасными обстоятельствами смерти 12 ноября Романа Бондаренко, который, по свидетельствам очевидцев, скончался от травм, полученных после жестоких избиений сотрудниками милиции в штатском", - отметили в американской дипмиссии.
При этом дипломаты Соединенных Штатов выразили соболезнования семье Романа Бондаренко и солидарность с белорусами, которые оплакивают утрату.
"Мы призываем власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти господина Бондаренко. Мы осуждаем продолжающееся насилие и подавление мирных демонстрантов. Это недопустимо в современном обществе и должно немедленно прекратиться", - констатировали в посольстве США.
Американские дипломаты призвали белорусские власти предоставить собственным гражданам право на мирное выражение собственного мнения и дать возможность обратиться к правительству.
"Белорусский народ заслуживает правительство, которое уважает его права человека и дает надежду на лучшее будущее", - подчеркивается в официальном сообщении посольства США.
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Белорусский президент накануне поручил Генеральной прокуратуре расследовать обстоятельства гибели Романа Бондаренко.
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