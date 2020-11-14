США призывают привлечь к ответственности виновных в смерти активиста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Соединенные Штаты осуждают продолжающееся насилие и подавление мирных демонстрантов, говорится в сообщении американского посольства в Беларуси на официальной странице в Facebook.

Глава государства в пятницу во время интервью для представителей СМИ выразил соболезнования родным и близким Романа Бондаренко. При этом он рассказал свою версию инцидента с активистом, согласно которой 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка. Местные жители вступили в конфликт с неизвестными, которые пытались срезать бело-красно-белые ленты во дворе.

"А этот (Роман Бондаренко – Sputnik) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу", - рассказал Лукашенко.

На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.

Насилие должно прекратиться

"Соединенные Штаты потрясены и встревожены ужасными обстоятельствами смерти 12 ноября Романа Бондаренко, который, по свидетельствам очевидцев, скончался от травм, полученных после жестоких избиений сотрудниками милиции в штатском", - отметили в американской дипмиссии.

При этом дипломаты Соединенных Штатов выразили соболезнования семье Романа Бондаренко и солидарность с белорусами, которые оплакивают утрату.

"Мы призываем власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти господина Бондаренко. Мы осуждаем продолжающееся насилие и подавление мирных демонстрантов. Это недопустимо в современном обществе и должно немедленно прекратиться", - констатировали в посольстве США.

Американские дипломаты призвали белорусские власти предоставить собственным гражданам право на мирное выражение собственного мнения и дать возможность обратиться к правительству.

"Белорусский народ заслуживает правительство, которое уважает его права человека и дает надежду на лучшее будущее", - подчеркивается в официальном сообщении посольства США.