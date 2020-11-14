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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна
14.11.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Президент Белруси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смерть народного артиста СССП Армена Джигарханяна, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Владимир Вяткин
Армен
"Армен Борисович прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как выдающийся режиссер, актер и педагог. Исключительный талант и многолетний труд снискали всенародную любовь", - говорится в соболезновании.
По словам президента, многочисленные работы Джигарханяна "навсегда вошли в золотой фонд современного театрального и кинематографического искусства, оставив яркий след в истории".
"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, передаваться от поколения к поколению", - отметил Лукашенко.
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Белорусский президент отметил, что светлая память об актере всегда будет жить в наших сердцах, передаваться от поколения к поколению.
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