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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

14.11.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Президент Белруси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смерть народного артиста СССП Армена Джигарханяна, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Похороны народного артиста пройдут 17 ноября. 

"Армен Борисович прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как выдающийся режиссер, актер и педагог. Исключительный талант и многолетний труд снискали всенародную любовь", - говорится в соболезновании. 

По словам президента, многочисленные работы Джигарханяна "навсегда вошли в золотой фонд современного театрального и кинематографического искусства, оставив яркий след в истории".

"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, передаваться от поколения к поколению", - отметил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент отметил, что светлая память об актере всегда будет жить в наших сердцах, передаваться от поколения к поколению.
 
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