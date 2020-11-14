Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Президент Белруси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смерть народного артиста СССП Армена Джигарханяна, сообщили в пресс-службе главы государства.

Армен Джигарханян умер 14 ноября на 86-м году жизни. Похороны народного артиста пройдут 17 ноября.

"Армен Борисович прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как выдающийся режиссер, актер и педагог. Исключительный талант и многолетний труд снискали всенародную любовь", - говорится в соболезновании.

По словам президента, многочисленные работы Джигарханяна "навсегда вошли в золотой фонд современного театрального и кинематографического искусства, оставив яркий след в истории".

"Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, передаваться от поколения к поколению", - отметил Лукашенко.