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Путин наградил орденами Мужества экипаж сбитого вертолета Ми-24

14.11.2020 15:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность членов экипажа вертолета Ми-24, сообщили в пресс-службе Кремля.

Награда присуждена старшему лейтенанту Владиславу Грязину, майору Юрию Ищуку (посмертно) и старшему лейтенанту Роману Федину (посмертно) "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга".

Министерство обороны России 9 ноября распространило сообщение, в котором говорилось, что российский вертолет был сбит в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. В результате атаки на Ми-24 погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

В свою очередь Азербайджан признал, что российский вертолет был сбит случайно и принес свои извинения. При этом Баку выразил готовность выплатить все необходимые компенсации российской стороне.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе" после инцидента с атакой на Ми-24 в небе над Арменией.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская винтокрылая боевая машина была сбита в небе над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в начале ноября.
 
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