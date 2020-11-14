Оппозиция в Грузии опять митингует против итогов парламентских выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Представители грузинской оппозиции в субботу днем собрались на протестный митинг у здания парламента в Тбилиси, сообщило Sputnik Грузия .

Активисты вновь требуют проведения новых парламентских выборов, однако сообщается, что митинг немногочисленный, на нем собралось несколько сотен человек.

"Мы будем продолжать акции протеста, пока наше требование не будет выполнено. Мы требуем назначения новых парламентских выборов, так как прошедшие 31 октября выборы у нас украли", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

По его словам, одновременно с протестными выступлениями продолжаются переговоры с властями по урегулированию политического кризиса в стране.

По официальным итогам выборов 31 октября в парламент Грузии прошли девять партий - правящая "Грузинская мечта" и восемь оппозиционных. Они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными, в знак протеста отказываются брать депутатские мандаты и участвовать во втором туре мажоритарных выборов. В правящей партии фальсификацию выборов отрицают.