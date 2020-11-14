В эфире НТВ премьеру Армении задали неудобные вопросы о войне в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. В эфире программы "Своя правда" телеканала НТВ ведущий Роман Бабаян обратился с вопросом к премьеру Армении Николу Пашиняну о том, правда ли, что Россия с первого дня войны в Нагорном Карабахе предлагала модели урегулирования, а глава правительства закавказской республики отказывался.

Также журналист поинтересовался, правда ли, что буквально с первых секунд этого противостояния Армении предлагалась и моментально оказывалась помощь, на армянских аэродромах десятками садились российские транспортные самолеты. И соответствует ли действительности, что Армения получала те системы вооружения, что премьер просил лично.

"Ответьте на эти вопросы и тогда мы попробуем разобраться на самом деле способны вы в принципе отвечать за то, что вы сделали, способны ли вы руководить государством. Люди, которые вас сегодня продолжают поддерживать может быть узнают много чего нового. Просто ответьте на эти вопросы", - сказал Роман Бабаян.

В свою очередь главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сказала, что ведущий НТВ задал Николу Пашиняну замечательные вопросы.

"Такая информация у тебя от источников близких к Пашиняну?", - обратилась она к Роману Бабаяну. В ответ на это он заявил, что дождется ответов от премьера Армении и затем, если будет необходимо, расскажет об источниках информации.

Маргарита Симоньян спросила у армянского премьера о том, действительно ли Никол Пашинян все это время советовался со своими друзьями "не самого высокого уровня в США" и по этой причине медлил с принятием решений, которые предлагала Россия, чтобы все остановить.

"Правда, ли что эти переговоры и переговорчики ваши и ваша медлительность, и ваша неопределенность, и ваша попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели. Правда ли это?", - подчеркнула главный редактор RT и МИА "Россия сегодня".

Миротворцы на линии соприкосновения

Благодаря посредничеству России со стороны Армении и Азербайджано было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению Владимира Путина, полное прекращение огня в регионе начинается с 10 ноября, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными.

Помимо этого было принято решение о размещении российских миротворцев. После чего армянский премьер Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа максимально выгодным для своей страны. Теперь в Баку считают возможным переход к политическому этапу урегулирования ситуации.

По данным российского министерства обороны, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент в следующем составе: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

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