﻿ В эфире НТВ премьеру Армении задали неудобные вопросы о войне в Карабахе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В эфире НТВ премьеру Армении задали неудобные вопросы о войне в Карабахе

14.11.2020 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. В эфире программы "Своя правда" телеканала НТВ ведущий Роман Бабаян обратился с вопросом к премьеру Армении Николу Пашиняну о том, правда ли, что Россия с первого дня войны в Нагорном Карабахе предлагала модели урегулирования, а глава правительства закавказской республики отказывался. 

© Sputnik
Командующий российскими миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе

Также журналист поинтересовался, правда ли, что буквально с первых секунд этого противостояния Армении предлагалась и моментально оказывалась помощь, на армянских аэродромах десятками садились российские транспортные самолеты. И соответствует ли действительности, что Армения получала те системы вооружения, что премьер просил лично.

"Ответьте на эти вопросы и тогда мы попробуем разобраться на самом деле способны вы в принципе отвечать за то, что вы сделали, способны ли вы руководить государством. Люди, которые вас сегодня продолжают поддерживать может быть узнают много чего нового. Просто ответьте на эти вопросы", - сказал Роман Бабаян.

В свою очередь главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сказала, что ведущий НТВ задал Николу Пашиняну замечательные вопросы. 

© Sputnik / Илья Питалев
Баку и Ереван обменялись телами погибших при посредничестве РФ

"Такая информация у тебя от источников близких к Пашиняну?", - обратилась она к Роману Бабаяну. В ответ на это он заявил, что дождется ответов от премьера Армении и затем, если будет необходимо, расскажет об источниках информации.

Маргарита Симоньян спросила у армянского премьера о том, действительно ли Никол Пашинян все это время советовался со своими друзьями "не самого высокого уровня в США" и по этой причине медлил с принятием решений, которые предлагала Россия, чтобы все остановить.

"Правда, ли что эти переговоры и переговорчики ваши и ваша медлительность, и ваша неопределенность, и ваша попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели. Правда ли это?", - подчеркнула главный редактор RT и МИА "Россия сегодня". 

Миротворцы на линии соприкосновения

Благодаря посредничеству России со стороны Армении и Азербайджано было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 

Министерство обороны РФ
Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Согласно заявлению Владимира Путина, полное прекращение огня в регионе начинается с 10 ноября, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными.

Помимо этого было принято решение о размещении российских миротворцев. После чего армянский премьер Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым для него.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа максимально выгодным для своей страны. Теперь в Баку считают возможным переход к политическому этапу урегулирования ситуации.

По данным российского министерства обороны, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент в следующем составе: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. 

Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации российских журналистов, медлительность в принятии решений со стороны руководства в Ереване привела к той ситуации, которая сложилась в ходе...
 
Новости дня
Новости политики
 
Оппозиция в Грузии опять митингует против итогов парламентских выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

13.11.2020
Mir24.TV Belarus
14.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика