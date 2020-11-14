На пост президента Кыргызстана претендуют более 50 человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров в субботу заявил, что сложил с себя полномочия полномочия и приостановил деятельность премьер-министра, передало Sputnik Кыргызстан .

Политик сдал документы в ЦИК, тем самым подтвердив свое намерение участвовать в президентских выборах. Жарапов также обратился к нации и напомнил, что из-за массовых нарушений на парламентских выборах, прошедших в Кыргызстане 4 октября, в стране начались народные волнения, в акциях протеста приняли участие тысячи людей. В итоге выборы были отменены, сформировано новое правительство, а Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия президента.

Выборы главы государства пройдут в Кыргызстане 10 января 2021 года. Количество кандидатов на пост лидера республики в последний день подачи документов превысило 50 человек, такие данные привел Центризбирком.

Среди кандидатов ряд нынешних и бывших парламентариев, а также гражданские активисты, учителя, юристы, пенсионеры, представители местных властей и более десятка временно безработных. По законодательству, для допуска к участию в выборах кандидатам на президентский пост необходимо будет внести избирательный залог в миллион сомов (12 тысяч долларов) и собрать не менее 30 тысяч подписей.

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