ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молдове проходит второй тур президентских выборов

15.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Второй тур президентский выборов проходит в Молдове.

Избирательные участки открылись в 7 утра (8:00 по минскому времени). Завершится голосование в 21:00 (22:00 по минскому времени).

© Sputnik
"Выход Санду во второй тур ― это шок": наблюдатель о выборах в Молдове

Всего напечатано более 2,9 млн избирательных бюллетеней, победитель определится простым большинством голосов.

Центральная избирательная комиссия для второго тура выборов откроет на территории страны 2143 избирательных участка, еще 139 будут работать за рубежом. По данным ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 3,2 миллиона, при этом 256 тысяч – это жители Приднестровья, а 232 тысячи живут за рубежом.

За выборами будут следить около 2 тысяч местных и более 300 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ и ОБСЕ.

Для избирателей власти приобрели защитные маски, которые будут бесплатно выдаваться на участках. Все пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами, на входе производится замер температуры.

ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 22 ноября включительно, окончательное решение о признании итогов выборов президента Конституционный суд должен принять до 5 декабря.

Sputnik Молдова ведет онлайн-трансляцию президентских выборов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, но так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй. В него прошли экс-премьер,...
 
Новости дня
Новости политики
 
На пост президента Кыргызстана претендуют более 50 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

14.11.2020
Mir24.TV Belarus
15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика