В Молдове проходит второй тур президентских выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Второй тур президентский выборов проходит в Молдове.

Избирательные участки открылись в 7 утра (8:00 по минскому времени). Завершится голосование в 21:00 (22:00 по минскому времени).

Всего напечатано более 2,9 млн избирательных бюллетеней, победитель определится простым большинством голосов.

Центральная избирательная комиссия для второго тура выборов откроет на территории страны 2143 избирательных участка, еще 139 будут работать за рубежом. По данным ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 3,2 миллиона, при этом 256 тысяч – это жители Приднестровья, а 232 тысячи живут за рубежом.

За выборами будут следить около 2 тысяч местных и более 300 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ и ОБСЕ.

Для избирателей власти приобрели защитные маски, которые будут бесплатно выдаваться на участках. Все пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами, на входе производится замер температуры.

ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 22 ноября включительно, окончательное решение о признании итогов выборов президента Конституционный суд должен принять до 5 декабря.

Sputnik Молдова ведет онлайн-трансляцию президентских выборов .