Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. По состоянию на 16.00 большие группы экипированных силовиков окружают собравшихся на "площади Перемен", где создан народный мемориал в память о погибшем Романе Бондаренко.

Ранее они временно отступили от протестующих. После этого часть демонстрантов разошлась через ближайшие дворы.

Tut.by сообщает, что "неадекватный мужчина разбил плитку, чтобы бросать ее в сторону силовиков, он же напал на корреспондента tut.by: попытался душить шнурком от редакционного бейджа". "Люди вокруг стали скандировать, что он провокатор и вывели его с "площади Перемен", — говорится в сообщении.

Возле мемориала около 500 человек, которые не отходят. Они скандируют "Перестаньте убивать!", "Кто убил Рому?", "Вы должны нас защищать?", "Пошли вон, ты и твой ОМОН!", "За вашу и нашу свободу!", "Жыве Беларусь!", "Он служил с вами!"

В близлежащих дворах ведется зачистка. Корреспонденты БелаПАН видели не менее двух задержанных, которых вели силовики.

Сообщается об отключении стационарного интернета в районе событий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики окружают собравшихся на "площади Перемен" Минск, 15 ноября. По состоянию на 16.00 большие группы экипированных силовиков окружают собравшихся на "площади Перемен", где создан народный мемориал в память о...

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.