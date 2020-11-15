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Силовики зачистили "площадь Перемен"
15.11.2020 17:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 ноября. К 16.30 силовики зачистили "площадь Перемен" в Минске от защитников народного мемориала погибшего Романа Бондаренко. Многие задержаны.
Сейчас идет уничтожение мемориала: срывают флаги, плакаты, убирают палатки. Цветы пока не трогают.
На месте событий замечен командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 15 ноября. К 16.30 силовики зачистили "площадь Перемен" в Минске от защитников народного мемориала погибшего Романа Бондаренко. Многие задержаны. Сейчас идет...
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