|
На "площади Перемен" идут задержания
15.11.2020 17:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 ноября. На "площади Перемен" силовики начали задержания протестующих, которые находятся в явном меньшинстве. Параллельно идет уничтожение народного мемориала погибшего Романа Бондаренко. Слышен звон разбивающихся лампадок. Оружие пока не применяется.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 15 ноября. На "площади Перемен" силовики начали задержания протестующих, которые находятся в явном меньшинстве. Параллельно идет уничтожение народного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)