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Это только начало: Лукашенко высказался о влиянии Telegram-каналов
16.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с помощью Telegram-каналов ведутся попытки поделить мир.
Такое мнение он высказал
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал, что около полугода назад белорусская разведка подготовила ему аналитический доклад о том, как будет развиваться мир в связи с появлением Telegram-каналов.
"Один из выводов – что сейчас технологии настолько развиты: специалисты могут влезть в мозги людей", - сказал глава государства.
Белорусский лидер отметил, что, по его впечатлению, люди изменились, и предположил, что события, которые разворачиваются в мире в связи с этим, будут продолжаться.
"Что-то с нами произошло. Но я очень боюсь, но боясь уверен, что это только начало. Поверьте, вы меня вспомните буквально через полгода, через год. Вы увидите, что это только начало. За всеми этими событиями - попытка переделить мир. И мы оказались в эпицентре этого", - добавил Лукашенко.
Во время интервью белорусский лидер высказался о протестном движении в Беларуси, предположив, что оно будет продолжаться в стране.
"Я же вам в начале сказал: они спят и видят, дотерпеть, довести людей до весны. И главное, экономика будет в более сложном положении. Чуть ли не экономика рухнет, тогда нам легче будет с ним справиться, то есть со мной. Вот их цель", – заявил Лукашенко.
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Белорусская разведка подготовила для главы государства доклад – главной его темой стало влияние Telegram-каналов на ситуацию в мире.
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