Это только начало: Лукашенко высказался о влиянии Telegram-каналов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что с помощью Telegram-каналов ведутся попытки поделить мир.

Такое мнение он высказал во время беседы с представителями белорусских и иностранных СМИ на текущей неделе. Эпизод встречи показали в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Лукашенко рассказал, что около полугода назад белорусская разведка подготовила ему аналитический доклад о том, как будет развиваться мир в связи с появлением Telegram-каналов.

"Один из выводов – что сейчас технологии настолько развиты: специалисты могут влезть в мозги людей", - сказал глава государства.

Белорусский лидер отметил, что, по его впечатлению, люди изменились, и предположил, что события, которые разворачиваются в мире в связи с этим, будут продолжаться.

"Что-то с нами произошло. Но я очень боюсь, но боясь уверен, что это только начало. Поверьте, вы меня вспомните буквально через полгода, через год. Вы увидите, что это только начало. За всеми этими событиями - попытка переделить мир. И мы оказались в эпицентре этого", - добавил Лукашенко.

Во время интервью белорусский лидер высказался о протестном движении в Беларуси, предположив, что оно будет продолжаться в стране.

"Я же вам в начале сказал: они спят и видят, дотерпеть, довести людей до весны. И главное, экономика будет в более сложном положении. Чуть ли не экономика рухнет, тогда нам легче будет с ним справиться, то есть со мной. Вот их цель", – заявил Лукашенко.

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